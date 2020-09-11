Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim uygulamasının detaylarını paylaştı
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim uygulamasının detaylarını paylaştı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Buna göre, okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

11.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:22

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimin teknik detaylarına yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. 28 Eylül-2 Ekim ve devamında ise haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi.

İşte yüz yüze eğitim uygulamasının detayları;

İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE ÖĞRENCİLER GRUPLARA BÖLÜNECEK

İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU TUTULMAYACAK

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYUM EĞİTİMİ YAPILACAK

Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati suresiyle uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak.

TENEFFÜSLER 10'AR DAKİKA OLACAK

Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.

HANGİ DERSLER VERİLECEK?

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, Matematik haftada iki gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, Hayat Bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu dersler ile ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek.

Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere "uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

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Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim uygulamasının detaylarını paylaştı
Haber Yorumları (20)
......: Ya peki 5 6 7 .siniflar ne zaman baslayacaklar.neden birsey aciklanmiyor
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MURAT ARSLAN: GÜNDEM PASO DEĞİŞİYOR ARKADAŞ NE OKULU HELE İLK OKUL KÜÇÜÇÜK ÇOÇUK KENDİNİ NEKADAR KORUYABILIR HANGI ANNE BABA BÖYLE RTRİSK ALABILIR BUSENE YAPCAK BİRŞEY YOK UZAKTAN OLSUN SİZ ASIL ÖNEMLİ MADDİYATA GELİN MİLLET KAN AĞLIYOR KAN PARA YOK BİTTİ BİZ FAKIRLERDE İŞDE YOK KIMSEDE YARDIM ETMIYOR
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MİLLİ EĞİTİM: okullar bence dondurulmalı. okullar uzaktan eğitime devam etmeli . 2 ci yarı geçen sene kaldığı yerden devam etmeli ve 12 ci sınıf iptal edilip 11 ci sınıfta mezun olunmalı. zaten 12 ci sınıf hazırlık sınıfı. böylelikle kimsenin eğitim kaybı olmaz.
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