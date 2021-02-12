Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı. Birinci dönem yapılamayan sınavlar ise, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde başlayacak olan yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını açıkladı. Açıklamaya göre liseler için yüz yüze eğitim sadece 12'nci sınıflarda ve 1 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumlarında ikinci dönemin 15 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. 1 Mart Pazartesi günü ise 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim sürecine geçileceğini açıklandı. Bu kapsamda liselerde başlayacak olan yüz yüze eğitimin usul ve esasları da belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

EN FAZLA 24 SAAT DERS YAPILABİLECEK

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlayacak olup 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla da 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecektir. 12. sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

BİR GÜNDE EN FAZLA 3 SINAV YAPILABİLECEK

Liselerde bir sınav için 40 dakika süre verilecek. Bir öğrenci bir günde 2, en fazla 3 dersten sınava girecek. Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır. Liselerde, birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacaktır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlar 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacaktır.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İZOLE ŞEKİLDE SINAVA ALINACAK

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.