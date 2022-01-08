Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu - Haberler
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Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemeler gerçekleştirdi.

TOKAT (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemeler gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk ve tek olan, engelliler ve ailelerinin eğitim hayatını kolaylaştıracak özel eğitim statüsündeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, iş okulu ile aileler için etkinlik alanları bulunan Özel Eğitim Okulları Kampüs alanı inşaatını inceleyen Özer, daha sonra Merkez Z Kütüphanesi, Bebek Kütüphanesi, Sosyal Bilimler Lisesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsünde yapılacak Spor Lisesi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i de makamlarında ziyaret eden Özer, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Bakan Özer'in temaslarında, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat'ta incelemelerde bulundu

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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