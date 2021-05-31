Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı
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Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı

Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Bolu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralandı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Bolu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralandı. 2 milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM yolu Bolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu yönetimindeki 06 CCC 035 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Hasan Kalyoncu ve yanındaki MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Karadağ Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hasan Kalyoncu kazayla ilgili olarak, "Direksiyon hakimiyetini kaybettik yandaki bariyere çarptık. Allah'a şükür iyiyiz" dedi.


Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı
Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı
Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı
Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı
Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı
Son dakika... MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ kazada yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)
Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)
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