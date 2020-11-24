Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz

Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "Alaatin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Şehidimizin oğludur. Vatan ve millet sevdalısıdır. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz" ifadelerine yer verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yaptığı açıklamalarla ilgili yeni bir değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Alaatin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Şehidimizin oğludur. Vatan ve millet sevdalısıdır. Üstüne atılı suçların cezasını 20 yatarak ödedi. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Necmettin Yılmaz 23 yaşındaydı. Siverek'te öğretmenlik yapıyordu. 16 Haziran 2017'de Pülümür Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından aracı kurşunlandı ve yakıldı. Hayatının baharında şehit edildi. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. 9 Haziran 2017'de memleketine dönerken PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Hiçbir suçları hiçbir günahları yoktu. Tertemiz hayalleri, hedefleri vardı.

"ÜLKEMİZİN SORUNLARINDAN AYRI TUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Uzaktan eğitim öğretim yoluyla yeni bir dünyanın kapıları hızla açılmaktadır. Önemli olan buna nasıl ayak uyduracağımız konusunda akıl ve bilgi ile ele almaktır. Bu salgının risk ve tehditlerini bütün yönleri ile kavrayıp avantaja çevirmek için kolları sıvamak zorundayız. Lehine çevirmenin yollarını bulmalıyız. Salgının hepimizi derinden etkilediği bir dönemde öğretmenlerimizin sorunlarını, ülkemizin sorunlarından ayrı tutmamız mümkün değildir.

Milli Eğitim Bakanımızın ve mesai arkadaşlarının samimi gayretleri bizleri memnun etmektedir. Sayın Bakanımıza ve bakanlık personeline yürekten teşekkür ediyorum.

"KÜÇÜK BİR VİRÜS DÜNYAYI ALARMA GEÇİRMİŞTİR"

Küçük bir virüs dünyayı alarma geçirmiştir. Bulaşma hızı giderek artış göstermiştir. Hayatın akış hızı yavaşlamazsa, gevşemeler yaşanırsa mücadele zorlaşacaktır. Sağlık Bakanlığımız bütün imkanları ile çalışmalarını icra etmektedir. Bu sürece destek vermek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendi sağlığımız ve toplum sağlığı adına zorunluluktur. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Özensizliğin, herkes ve kendimiz açısından maliyeti ileri düzeyde olacaktır. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı açıklamaları dışında hiçbir değerlendirmeye kulak asılmamalı.

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: VİRÜS KADAR TEHLİKELİ

Vaka ve vefat sayıları ile korku yaratacak, ipe sapa gelmez görüş paylaşanların samimiyetleri tartışmalıdır. İBB'nin vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Siyasi çıkar peşinde koşup devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir anlayıştır. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir. Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir.

"MHP VE AK PARTİ MİLLET ESERİDİR"

Cumhur İttifakı ile ilgili akla hayale sığmayan dedikoduları ibretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdadığını söyleyenlerden tutun da bu dönüşte MHP'ye yer yok diyenlere kadar pek çok şey söylenmiş. Bazıları da gelişmeler bir rota değişikliğine işaret ediyor diyecek kadar akıl noksanlığını ispat etmiştir. Korkak bir kalem sahibi, "Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'yi harcar, Bahçeli de Recep Tayyip Erdoğan'ı" diyebilecek kadar kendinden geçmiştir. Çünkü bunların canı böyle istiyor. MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız.

"CUMHUR İTTİFAKI SİYASETİ PAZARLIK ÜZERİNE İNŞA ETMEMİŞTİR"

Cumhur İttifakı, siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yegane umududur. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları bir bir hayata geçirecektir.

"ÜLKÜCÜDEN MAFYA, MAFYADAN ÜLKÜCÜ OLMAZ"

Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Şehidimizin oğludur. Vatan ve millet sevdalısıdır. Üstüne atılı suçların cezasını 20 yatarak ödedi. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz. Alaattin Çakıcı'nın bu ülkeye nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir. Bilmeyen kendi gibi bilir. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, yollara mayın döşemedi, millete ihanet etmedi, askere kurşun sıkmadı. Kılıçdaroğlu, mafya görmek istiyorsa birlikte anayasa hazırladığı teröristlerin suratlarına dikkatle baksın. Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken, onlar 31 diplomatımızı şehit eden Asala terör örgütünün peşine düşmüşlerdir.

"SOROSÇU KAVALA İLE TERÖRİST DEMİRTAŞ'I SAVUNMASI ÇARPIKLIKTIR"

Kılıçdaroğlu bunlardan anlamaz. Kılıçdaroğlu'na göre Selahattin Demirtaş iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyabilecek, Akşener'in evine kahvaltıya gidebilecektir. Selahattin Demirtaş mafya değil midir? Bu terörist Demirtaş'ın taraftar kazanması hayra alamet değildir. Siyaset eskisi bir şahsın Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'ı savunması çarpıklıktır.

"DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR, DEVRAN İSİMLİ KİTAP İSE TERÖR PROPAGANDASIDIR"

Suçluyu övmek, suça yataklıktır. Devran kitabının okunmasını isteyen bu şahıs terör propagandasını açık açık yapmıştır. Devran kitabını yazan Demirtaş teröristtir. Emzikli bebeklerin öldürülmesini, hamile kadınların kurşunlanmasını nasıl izah edeceksin? Aslına mı dönüyorsun! Devranları bırak da Mehmetleri oku. Özgürlükçü düşünelim diyor, demek istiyor ki teröristler serbest kalsın. Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, devletin demir yumruğu lazımdır. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap ise terör propagandasıdır.

"GEREKLİ NOTA ACİLEN ZAMAN KAYBETMEKSİZİN VERİLMİŞTİR"

Gemimizin saatlerce güzergahından mahrum bırakılması, gemi personeline müdahale edilmesi skandaldır. Bayrak devletinden izin alınması kuralı çiğnenmiştir. Gerekli nota acilen zaman kaybetmeksizin verilmiştir. Türkiye kimseye eyvallah etmez, bu olayı kınıyorum"

KILIÇDAROĞLU İLE ÇAKICI ARASINDA NE OLMUŞTU?

İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli ifadelere yer vermişti. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu'nu "Akıllı ol" diye tehdit etti. Muhalefet kanadını ayağa kaldıran bu tehdit sonrası Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BAHÇELİ, ÇAKICI'YA SAHİP ÇIKMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında açıklamada bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" demişti.