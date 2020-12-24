Son Dakika! Bahçeli'den erken seçim çağrılarına yanıt: Seçimler zamanında yapılacak, adayımız da Erdoğan'dır

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet kanadından gelen erken seçim çağrılarına yanıt vererek, "Seçimler zamanında, 2023'te yapılacak. Adayımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Bahçeli, Türk siyaset tarihinde yaptığı çıkışlarla erken seçimlerin belirleyicisi isim olarak biliniyor.

MHP İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim söylentilerine bir kez daha açıklık getirdi.

"SEÇİMLER TAM ZAMANINDA YAPILACAK"

Bahçeli, konuya ilişkin olarak, "HDP'ye kapatılma çağrısının üzerinden Cumhur İttifakı'nda bir çatlak oluşturmanın amacındalar. Kılıçdaroğlu acınacak haldedir, yanlışa düşmüştür. Yozlaşmış siyasetinin kurbanı olmuştur. Cumhur İttifakı'nı kabul edecek yüreği yoktur. Cumhur İttifakı mazluma hısım, zalime hasımdır. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı dairede memur, dükkanında esnaf, sınırda Mehmetçik, sokakta polistir. Cumhur İttifakı tekrar 2023'te iktidar olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tekrar cumhurbaşkanı olacak. Aklın var ise hesabını buna göre yap.

Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı'nın onuruna verilen resmi bir yemeği şerefsizce CHP'ye ulaştıran kriptoların baş düşmanıdır. Tekrar söylüyorum; Cumhur İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacak, sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Erken seçim olmayacaktır. Seçimler tam zamanında 2023'te yapılacak. Adayımız da Recep Tayyip Erdoğan olacak" dedi.

ERKEN SEÇİMLERİN BELİRLEYİCİSİ

MHP lideri siyaset tarihinde erken seçimlerin belirleyicisi olarak biliniyor. Bahçeli daha önce 15 Temmuz 2002'de dönemin koalisyon ortağı ve Başbakan Yardımcısı olarak erken seçim çıkışı yapmıştı. Bahçeli'nin erken seçim çağrısı, koalisyonun dağılmasına, AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesine neden olmuştu.

Bahçeli 7 Haziran 2015'te ise AK Parti ilk kez tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamadığında, kameralar karşısına geçip bu kez 'yeniden seçim' çağrısında bulundu. HDP'nin "CHP-MHP koalisyonunu" dışarıdan destekleme teklifi, Bahçeli tarafından reddedildi. 1 Kasım'da yeniden seçimlere gidildi, AK Parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağladı.

2017'de Devlet Bahçeli'nin Başkanlık sistemini gündeme getirmesi sonrasında referandum yapıldı. Referandumda, başkanlık sistemine "Evet" diyenlerin oranı "Hayır" diyenlerden fazla oldu.

Bahçeli, 26 Ağustos 2018'te erken seçim çıkışında bulundu. Ardından Beştepe'de Erdoğan, önce Bahçeli'yi sonra dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı ağırladı. Görüşmelerden 'baskın seçim' çıktı, 24 Haziran'da AK Parti-MHP ortaklığında Cumhur İttifakı olarak seçime gidildi.