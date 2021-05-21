Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret

Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Savaştepe ziyaretinde sporcularla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Savaştepe ziyaretinde sporcularla bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Savaştepe'de ilçe yönetimi ile bir araya gelerek, istişarede bulundular. MHP İl Yönetim kurulu üyelerinden Özgür Yılmaz'ın Savaştepe'de yağlı güreş yapan güreşçilere yaptırdığı kispetler teslim edildi.

Başkan Yüksel Milli sporcu ve yağlı güreşçilerle yaptığı buluşmada; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim' düsturunu göz önünde bulundurarak geleceğimiz olan gençlerimizi Ata sporumuz olan güreşle tanıştıran ve eğitimlerine katkıda bulunan antrenörlerimize, müsabakalarda kullanmak üzere ihtiyaç duydukları kispetlerini temin eden İl Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Yılmaz'a, ziyaretimiz esnasında bizlere eşlik eden şampiyonlukları dünyada tescilli sporcularımız Milli Boksör Ali Eren Demirezen'e ve Milli Güreşçi Oktay Güngör'e ve bizleri misafir eden Savaştepe İlçe Başkanı Kağan Çoban'a çok teşekkür ederiz" dedi. Başkan Yüksel Genç sporlara spor hayatlarında üstün başarılar diledi. - BALIKESİR

Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret
Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret
Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret
Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret
Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret
Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Pınar Altuğ Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 10:27:31. #1.11#

title