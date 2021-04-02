Son dakika haberi: Melek İpek'in avukatı: "26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz"
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Son dakika haberi: Melek İpek'in avukatı: "26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Melek İpek'in avukatı: '26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz'

Son dakika haberler... Antalya'da kendisini kelepçeleyip şiddet uyguladığı gerekçesiyle 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürmekten tutuklanan ve bugünkü duruşmadan tutukluluğun devamı yönünde karar çıkan 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "26 Nisan'da Melek İpek için güzel, hepimizin...

Antalya'da kendisini kelepçeleyip şiddet uyguladığı gerekçesiyle 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürmekten tutuklanan ve bugünkü duruşmadan tutukluluğun devamı yönünde karar çıkan 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "26 Nisan'da Melek İpek için güzel, hepimizin vicdanlarını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmanın ardından mahkeme heyetinin Melek İpek'in tutukluluğunun devamı kararını değerlendirdi. Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Onaran, "Melek İpek'in 2. duruşması bitti. Bir sonraki celse 26 Nisan saat 15.00'e ertelendi. Hızlı seri olan bir yargılama var. Bugün itibari ile tanıklar dinlendi. Farklı kurum ve kuruluşlardan beklenen raporlar dosyaya intikal etti. Gelinen nokta itibari ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilerek, mütalaanın hazırlanması için bir süreç başladı. Getirilecek bir belge ve dinlenecek başka bir tanık kalmadı. Adli Tıp Uzmanını, detaylı bir şekilde başkan ve heyet dinledi. Müvekkilimin neticede sistematik şiddete maruz kaldığı anlaşıldı. Olay gecesi ve öncesinde anal şiddet öyküsü de ortaya çıktı" diye konuştu.

"GÜZEL BİR KARAR ÇIKACAK"

Onaran, açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz, Melek İpek bu süreçte 'kasten adam öldürmekle' ne kadar yargılanıyor olsa da bunu meşru müdafaa sınırlarında, en kötü ihtimalle Türk Ceza kanununun 27\2 kapsamında bu heyecan ve korku ile yaşadı. Çocuklar da dinlendi bugün. Çocuklar, hepimizin içini burkan olaylar anlattı. Melek, mağdur edilen tek kadın değil. O da celse arası özel bir oturumda dinlendi. Onunda söyledikleri maktül profilinin değerlendirilmesi, Melek'in yaşadığı acıların anlaşılması açısından çok önemliydi. Mahkeme heyetine, dosyaya çok iyi hakim oldukları için teşekkür ederim. 26 Nisan'da Melek İpek için güzel, hepimizin vicdanlarını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum."

(İsa Akar - Elifnaz Altürk - Gazi Taş/İHA)

Son dakika haberi: Melek İpek'in avukatı: '26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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