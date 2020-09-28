Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir

Son dakika: TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Azerbaycan'a yönelik saldırı nedeniyle Ermenistan'ı ortak bildiriyle kınadı. Bildiride, "Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Uluslararası toplumu Azerbaycan'ın yanında durmaya davet ediyoruz" denildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı yönelik saldırılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildir geldi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceği belirtilen bildiride, "Ermenistan'ın saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası toplumu Azerbaycan'ın yanında durmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"AZERBAYCAN'IN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SAVUNMASINI DESTEKLİYORUZ"

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzası bulunan ortak bildiri metninde, "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son Tovruz'daki saldırılardan sonra Ermenistan, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz" denildi.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜME DESTEĞİMİZİ TEKRARLIYORUZ"

30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ'ın Ermenistan'ın işgali altında olduğu vurgulanarak, "Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle; Gazi Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.