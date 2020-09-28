Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir

28.09.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:49

Son dakika: TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Azerbaycan'a yönelik saldırı nedeniyle Ermenistan'ı ortak bildiriyle kınadı. Bildiride, "Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Uluslararası toplumu Azerbaycan'ın yanında durmaya davet ediyoruz" denildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı yönelik saldırılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildir geldi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceği belirtilen bildiride, "Ermenistan'ın saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası toplumu Azerbaycan'ın yanında durmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"AZERBAYCAN'IN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SAVUNMASINI DESTEKLİYORUZ"

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzası bulunan ortak bildiri metninde, "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son Tovruz'daki saldırılardan sonra Ermenistan, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz" denildi.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜME DESTEĞİMİZİ TEKRARLIYORUZ"

30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ'ın Ermenistan'ın işgali altında olduğu vurgulanarak, "Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle; Gazi Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir
Haber Yorumları (7)
HDP YE OY VERENLER NE DÜŞÜNÜYOR ACABA?: HDP her zaman olduğu gibi safını belli etmiş. Şaşırmadım. Şaşırdığım tek şey var o da bu patiye oy veren kişiler. . . Milli duruş sergilemeyen, vatan topraklarını savunmayan, askerini bayrağını tanımayan hiç bir parti GAZİ MECLİSİMİZİN O KOLTUKLARINDA OTURUP, BİR DE ÜSTÜNE BONUS OLARAK BU DEVLETTEN MAAŞ ALMAMALI. !!!! ALAMAMALI. Böyle bir ideoloji olmaz. !!! OLAMAZ. !!!! Yazıktır. Hangi milletin vekili bu malum partinin vekilleri?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ENESSON: Ülkemiz işgal edilse yine kınamaz bunlar derhal kapatılmalılar dünyanın hiçbir ülkesinde istediği kadar demokratik falan filan olsun bir parti böyle aksi tavır alamaz aldırmazlar gözlerinin yaşına bakmazlar parti bile kurdurmazlar çok avrupa ülkesi gördüm hepsinde de aynen böyle yaparlar
Cevap Yaz 13 26 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: hdp de katılsaydı bit yeniği arardım. şimdi oldu herkes kendi safında kalsın
Cevap Yaz 11 41 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Halil Sezai Türkan Şoray Çağatay Ulusoy
Spor Sörloth Can Bartu Sergen Yalçın Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız İzmir Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 18:49:01. #1.14#
title