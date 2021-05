Son Dakika: Meclis'te grubu bulunan 5 partiden İsrail'e ortak kınama

Son dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 parti, ortak bildiriyle İsrail'i kınadı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP tarafından hazırlanan ortak metinde, "Bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz" denildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik tırmanıyor. Hamas'ın roket saldırısının ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk 9 sivil yaşamını yitirdi. Bu gelişmelerden sonra TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı. Ortak bildiride "TBMM olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz" denildi.

İSRAİL'İN ŞİDDETİ KINANDI

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP tarafından hazırlanan ortak metinde şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına sebep olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

BM ÜYELERİNE ÇAĞRI

İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

UCM GÖREVE ÇAĞRILDI

Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.

BÜTÜN DÜNYAYA HAREKETE GEÇME VURGUSU

İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dâhil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

"FİLİSTİN HALKININ BAĞIMSIZLIĞINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TBMM olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz."

İSRAİL'İN SALDIRISINA ŞENTOP'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey #Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu. BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" dedi.

ALTUN'DAN DA TEPKİ MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.