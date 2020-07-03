Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, son günlerde gündemde yer alan sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Şentop, "Somut olarak bir teklif söz konusu değil. Şirketlerin hukuk tanımaz bir tavrı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 4. çocuğunu kucağına alan kızı Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyadan yapılan hakaretlere sert tepki göstererek, sosyal medyaya yönelik kapsamlı bir hukuki düzenlemenin yolda olduğunu belirtti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündem olan söz konusu düzenlemeye ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.

"SOMUT OLARAK BİR TEKLİF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kapatılıp kapatılmayacağı tartışma konusu olan sosyal medyayla ilgili olarak Şentop, "Somut olarak bir teklif söz konusu değil. Bu, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın bir sorunu. Sosyal medyada hakim olan çok uluslu şirketlerin kendi kurallarını kendilerinin koymaya çalıştıkları ve faaliyet gösterdikleri, ülkelerin hukuk kurallarını tanımaz bir yaklaşımları var. Avrupa ülkeleri de bundan rahatsız. Tedbir alanlar, hukuki düzenlemeler yapanlar var" dedi.