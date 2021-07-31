Son dakika! Marmaris'te alevler yeniden yükseldi
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Son dakika! Marmaris'te alevler yeniden yükseldi

Son dakika! Marmaris'te alevler yeniden yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün meydana gelen orman yangını sonrası Asparan mevkiinde alevler yeniden yükselirken, Marmaris-Datça karayolu Marmaris girişinden kapatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün meydana gelen orman yangını sonrası Asparan mevkiinde alevler yeniden yükselirken, Marmaris-Datça karayolu Marmaris girişinden kapatıldı.

Perşembe günü saat 13.05'de Marmaris'te başlayan orman yangını söndürülürken, zaman zaman yeniden alevlenme meydana geliyor. Armutalan Mahallesi'nin üst bölümündeki Asparan mevkiinde öğle saatlerinde tekrar dumanlar yükselmeye başladı. İki noktada görülen dumanların ardından alevler büyüyünce bölgeye uçak ve helikopterler sevk edildi.

Marmaris-Datça yolunun bulunduğu noktada alevler yolun karşı şeridine yaklaşınca Marmaris girişinde Datça istikameti polis ekipleri tarafından kapatıldı ve araç ulaşımı durduruldu. Aynı anda Armutalan üst bölümünde de aniden yükselen dumanlar sonrası bölgede bulunan bazı evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Vatandaşlar alevlerin bölgede etkili olmasının ardından yerleşim birimlerinde kalan hayvanları için gözyaşı döktü. Helikopter ve uçağın arka arkaya yaptığı sortiler sonrası vatandaşların evlerinin bulunduğu bölgedeki alevler kontrol altına alındı. - MUĞLA

Son dakika! Marmaris'te alevler yeniden yükseldi
Son dakika! Marmaris'te alevler yeniden yükseldi
Son dakika! Marmaris'te alevler yeniden yükseldi
Son dakika! Marmaris'te alevler yeniden yükseldi
Son dakika! Marmaris'te alevler yeniden yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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