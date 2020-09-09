Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
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Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika: AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

09.09.2020 01:04 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:23

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 00.57'de Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, "Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

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Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
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