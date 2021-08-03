Son dakika: Manavgat'taki orman yangınında sığındıkları villayı alevler saran aile, havuzun içinde bekledi

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında sığındıkları villayı alevler saran aile, bir süre havuzun içinde bekledikten sonra alandan uzaklaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında sığındıkları villayı alevler saran aile, bir süre havuzun içinde bekledikten sonra alandan uzaklaştı.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan yangınlarda evleri zarar gören Harun Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinden yıllık izin alarak ailesiyle Kalemler Mahallesi'ne geldiklerini söyledi.

Yangının başladığı gün uzaktan dumanı fark ettiklerinin aktaran Yılmaz, "Yangın uzaktı ama bir anda yaklaştı ve kozalakların etrafa fırlamasıyla her yer alev aldı. Babamı uyardım ve ben dahil 6 kişilik ailemi arabalara bindirerek mahalleden çıktık. Gittiğimiz yol yangından kapanınca biz de bölgede havuzu bulunan villaya girdik." dedi.

Yılmaz, yangının villayı sarması üzerine ailece havuzun içine girdiklerini dile getirdi. Ailesi olduğu için soğukkanlı davrandığını anlatan Yılmaz, "Yaklaşık 45 dakika havuzun içinde bekledik. Çocuklarım korkudan 'Öleceğiz' diye bağırıyordu. Villa yanıyordu. Alevler etkisini azaltınca havuzdan çıktım. Villanın bahçesindeki havluyla çocuklarımı ıslattım. Daha sonra yardım istedik." ifadesini kullandı.

Mümine Yılmaz ise kendisinin ve çocuklarının çok korktuğunu, ağaçlardan sürekli kozalakların fırladığını kaydetti. Kızının yüzünün isabet eden kozalak nedeniyle yandığını belirten Yılmaz, "Villa da ateş alınca duvarın dibinden dışarıya çıktık. Arabamız patlar diye ona da binemedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam