Yangın felaketiyle boğuşan Manavgat'ta muhtar bakanı Karaismailoğlu'nun karşısında hüngür hüngür ağladı

Manavgat'taki yangında dün mahalle etrafındaki büyük ormanlık alan ve üç evin yandığı Sırtköy'ün muhtarı Mehmet Çil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ziyaretinde, yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangın Komuta Merkezi'nde genel durum değerlendirmesi toplantısına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte yangının etkili olduğu Sırtköy, Şişeler, Yukarıkaşıklar, Salur ve Evrenleryavşı mahallerine ziyarette bulundu.

MUHTAR, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlk ziyaretini yangında çevresinde tüm ormanlık alanların küle döndüğü ve 3 evin yandığı Sırtköy'e yapan Bakan Karaismailoğlu, mahalle sakinleriyle ve mahalle muhtarı Mehmet Çil ile görüştü. Dün yaşanan yangınla ilgili olarak muhtar Mehmet Çil, yangın anlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Köyde 3 evin yandığı, ancak evlerde yaşayanların Manavgat'taki çocuklarının evinde olduğunu anlatan muhtar Çil, "Göz göre göre geldi" dedi.

KOZALAKLAR EL BOMBASI GİBİ PATLADI

Muhtar Çil, yanan 3 evin ormanlık alandaki yangından kozalakların el bombası gibi patlayıp, evlerin bahçesine düşmesi neticesinde tutuştuğunu anlattı. Büyük bir felaket olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, acil yapılabilecek konularla ilgili bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, devletin tüm imkanlarıyla köylülerin yanında olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar