Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Malatya Pütürge'de 13.44'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,6 Kandilli Rasathanesi ise 4,9 olarak açıkladı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu da şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Pütürge'de meydana gelen deprem Malatya'nın komşuları olan Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise korkuyla sokağa çıktı.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'daki depremle ilgili yaptığı ilk açıklamada "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK HABERİ ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli deprem için, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık" dedi.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL ŞU ANA KADAR

Haber Global'e konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük "Bir hasar söz konusu değil şu ana kadar. Bu deprem çok hissedilmedi" ifadelerini kullandı.

"BU NORMAL BİR DEPREM"

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Malatya'daki depremle ilgili olarak Haber Global ekranlarında, "Bu normal bir deprem. Biz depremlerin zamanını bilemediğimiz için hazırlanmak, deprem sırasındaki doğru davranışları öğrenmemiz lazım" diye konuştu.