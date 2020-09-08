Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Malatya Pütürge'de 13.44'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,6 Kandilli Rasathanesi ise 4,9 olarak açıkladı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu da şu ana kadar olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.

08.09.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Pütürge'de meydana gelen deprem Malatya'nın komşuları olan Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise korkuyla sokağa çıktı.

Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Malatya'daki depremle ilgili yaptığı ilk açıklamada "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK HABERİ ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli deprem için, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık" dedi.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL ŞU ANA KADAR

Haber Global'e konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük "Bir hasar söz konusu değil şu ana kadar. Bu deprem çok hissedilmedi" ifadelerini kullandı.

"BU NORMAL BİR DEPREM"

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Malatya'daki depremle ilgili olarak Haber Global ekranlarında, "Bu normal bir deprem. Biz depremlerin zamanını bilemediğimiz için hazırlanmak, deprem sırasındaki doğru davranışları öğrenmemiz lazım" diye konuştu.

Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Yorumları (18)
BÜŞRA: Yine bu depremi de hissedemedim. Daha yıkıcı ve çok daha şiddetli sarsan zelzeleler olursa inşallah o sarsıntıları çok iyi hissedebilmeyi algılayabilmeyi canı gönülden isterim. Sizlerin de hissedememesi bence çok sakıncalı. Hissedemezseniz kaçamazsınız.
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ADELET: dürbünlü dogru söylüyor
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SAMSUN: Samsun’da bile hissedildi vay bee ne şiddetliydi aman allahım çok korktum, 4,6 şiddetine deprem diyorlar
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