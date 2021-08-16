Son Dakika | Madagaskar'da tüm bakanların görevden alınmasından sonra yeni hükümet kuruldu
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Son Dakika | Madagaskar'da tüm bakanların görevden alınmasından sonra yeni hükümet kuruldu

Son Dakika | Madagaskar'da tüm bakanların görevden alınmasından sonra yeni hükümet kuruldu
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Madagaskar'da geçen hafta tüm bakanların görevden alınmasının ardından yeni hükümet kuruldu.

Madagaskar'da geçen hafta tüm bakanların görevden alınmasının ardından yeni hükümet kuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Başbakan Christian Ntsay önderliğindeki 32 üyeli kabinenin kurulduğunu duyurdu.

Aralarında 3 bakan yardımcısı ve 2 devlet bakanının da olduğu kabineye 21 isim yeni katıldı.

Buna göre Cumhurbaşkanının Özel Danışmanı Patrick Rajoelina Dışişleri Bakanlığına, yerel Express gazetesi sahibi Edgard Razafindravahy Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve eski Cumhurbaşkanı Amiral Sophie Ratsiraka da Zanaat ve Meslek Edindirme Bakanlığına getirildi.

Son kabine değişikliği Ocak 2020'de yapılmıştı.

Gerekçe darbe ve suikast planı olabilir

Cumhurbaşkanı Rajoelina, 11 Ağustos'ta tüm bakanları görevden aldığını duyurmuştu.

Kabine değişikliğine, Rajoelina'yı hedef alan ve ülkenin bir numaralı gündem maddesini oluşturan "Apollo 21" isimli suikast ve darbe planı gerekçe gösterilmişti

Cumhurbaşkanı Rajoelina, 20 Temmuz'da ortaya çıkan suikast girişimine ilişkin ilk kez 9 Ağustos'ta konuşmuş ve bunun arkasında Fransa'nın olabileceğine işaret etmişti.

Suikast planına ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 6 kişi arasında 2 emekli Fransız askerinin olması ve söz konusu askerlerden emekli albay Paul Rafanoharana'nın suikast planının beyni olduğunun ortaya çıkması ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, Apollo 21'in sadece suikast planı olmadığını, aynı zamanda yönetimin de ele geçirilmek istendiğini doğrulamıştı.

Apollo 21 suikast planı

Madagaskar'da 20 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "devletin güvenliğini tehlikeye atmak ve cumhurbaşkanını öldürmek için komplo kurmak"la suçlanan 2'si emekli Fransız askeri 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Akabinde süren gözaltı dalgasında 21'den fazla kişi sorgulanmış ve söz konusu emekli Fransız askerler de dahil 11 kişi tutuklanmıştı.

"Apollo 21" ismi verilen suikast planında, aralarında Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın da bulunduğu 5 devlet görevlisinin "ortadan kaldırılması" ve yönetime el konulmasının amaçlandığı ortaya çıkmıştı.

Madagaskar basınına göre, suikast planının beyni olan Rafanoharana'nın bu plan için Madagascar Oil Genel Direktörü ABD'li Russel Kelly'den 10 milyon avro istediği tespit edilmişti.

Rafanoharana'nın evinde 4 valize yerleştirilmiş 225 bin avro ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

Madagaskar'da 2009'da yapılan askeri darbe sırasında muhalefet lideri olan 47 yaşındaki Rajoelina, 2014'e kadar sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Rajoelina, Aralık 2018'deki seçimden zaferle çıkarak 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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