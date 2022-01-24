Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi! Kaza nedeniyle trafik kapandı

Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 araç zincirleme kazaya karıştı. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında kontrolden çıkan 30 araç birbirine girdi.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURDU

İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan, 30 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, itfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edilemediği belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

İşte olay yerinden görüntüler;

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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