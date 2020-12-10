Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi

10.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:56
Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında, amatör olta balıkçılarını denetledi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında, amatör olta balıkçılarını denetledi. Uygulamada, balıkçıların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimde, balık tutulan alanlara 3'er metre arayla sarı çizgiler çizildi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 81 il Valiliğine 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge gönderdi. Genelgede, olta balıkçılığı faaliyetlerinin sahil bantlarında kalabalığa neden olduğu, bu durumun salgın hastalığın bulaşma riskini artırdığına dikkat çekildi. Olta balıkçılığı yapan vatandaşlardan aralarına 3'er metrelik mesafe koymaları ve maskelerini çıkartmamaları istendi. Genelgenin yayınlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede olta balıkçılığının yoğun olarak yapıldığı Güvercinada yolunda denetim yaptı. Denetimde, balık tutulan alanlara 3'er metre arayla sarı çizgiler çizildi. Balıkçılardan avlanırken maskelerini takmaları ve çizgiyle belirlenen sınırların dışına çıkmamaları istendi.

'HOŞGÖRÜ İLE KARŞILIYORUM'Kuşadası'nda 25 yıldır amatör olarak oltayla balık avladığını belirten emekli bankacı Aydın Paker (70), "Devletimizin salgın hastalıkla mücadele etmek için yeni kurallar getirmesini hoşgörü ile karşılıyorum. Çünkü son aylarda ülkemizdeki vaka sayısı giderek arttı. Benim gibi balık avlayan herkesten belirlenen kurallara riayet etmesini istiyorum. Umarım en kısa sürede bu zor günleri atlatırız" dedi.'ÜZERİMİZ DÜŞEN GÖREVİ YAPACAĞIZ'

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlere sıklıkla devam edeceklerini belirterek "İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge doğrultusunda ilçemizde olta balıkçılığı yapılan bölgeleri kontrol ettik. Genelgenin içeriği hakkında amatör balıkçıları bilgilendirip, kurallara uymalarını istedik. Kuşadası Belediyesi zabıta müdürlüğü olarak hastalığın bulaşma riskini en aza indirmek için üzerimize düşen ne görev varsa yapmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlardan da kurallara harfiyen uymalarını ve bu konuda özenli davranmalarını bekliyoruz" diye konuştu.


Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi
Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi
Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

İlgili Haberler

(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi
Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı (2)
Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı (2)
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Beşiktaş'ta olta balıkçıları sosyal mesafeyi umursamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Öner Erkan Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Sörloth Samatta Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:05:03. #1.14#
title