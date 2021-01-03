Kurul Kalesi'nde bulunan 2 bin 100 yıllık mask ve büstler müzede sergilenecek

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'ndeki çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılan ve 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 20'den fazla büst ve mask, temizleme çalışmalarının ardından Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'ndeki çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılan ve 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 20'den fazla büst ve mask, temizleme çalışmalarının ardından Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ordu Kurul Kalesi'nin, Doğu Karadeniz'in arkeolojik ve bilimsel anlamda ilk kazı alanı olduğunu söyledi.

Kalede 2010 yılında başlayan kazıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle devam ettiğini belirten Toparlak, karşılarına çıkan mimari yapı açıldıkça içerisinden çok önemli eserlerin alınmaya başlandığını vurguladı.

Toparlak, 2016 yılındaki kazı sırasında yaklaşık bir metre boyunda mermerden yapılmış Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğunu anımsatarak "Sürdürülen çalışmalar neticesinde Kibele'nin partner parçaları da bulundu. Bu kale aynı zamanda askeri alan olarak da kullanılmış. Döneme ait savaş malzemeleri ve sikkeler bulduk. Bunlar üzerinden bölgenin, özellikle kalenin tarihi kodlamasına ulaştık. Bu manada kalenin 2 bin 300 yıllık tarihi olduğunu tespit ettik." dedi.

Ordu Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un bilimsel danışmanlığındaki kazılara geçen yıl kalenin kuzey kısmında devam edildiğini aktaran Toparlak, "Kale sadece savaş ve askeri alanda kullanılmamış, ritüel alanlarda da etkinliklerin olduğuna şahit olduk. Bunun en büyük verisi olan 20'yi aşkın pişmiş topraktan yapılmış büst ve masklara rastladık. Aynı zamanda yaşam alanlarına dair kültür varlıklarına da rastladık." diye konuştu.

Toparlak, alandan alınan kültür varlıklarının hepsini Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesine taşıdıklarını dile getirerek "Şu an da bir kısmı envanter, bir kısmı da etüt edilmek üzere temizlik işlemleri yapılıyor. Envantere geçecek eserlerin hepsi müzenin teşhir salonuna geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Büst ve maskların temizlenme işleminde son aşamaya gelindiğini, envantere geçirildiklerinde de teşhir alanına konulacaklarına dikkati çeken Toparlak, böylelikle eserleri ziyaretçilerin görebileceğini söyledi.

"Hem dinsel hem arkeolojik anlamda çok daha önemli eserlerin gelebileceğini düşünüyoruz"

Toparlak, Ordu Kurul Kalesi'nin, bölgenin arkeolojik anlamda ilk arkeolojik kazı alanı olması nedeniyle heyecan uyandırdığına işaret ederek "Başlı başına bir cazibe merkezi oluştu. İnşallah gelecekte Ordu'muzun tarihine yeni ışıklar tutacak diye düşünüyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ordu Kurul Kalesi'nin 12 ay arkeolojik kazı yapılabilen alan statüsüne alındığını belirten Toparlak, yeni yılda da çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Toparlak, kış döneminde çalışma alanlarının branda ile örtülerek kapalı alan oluşturulduğunu, hava koşullarına bakılmaksızın çalışmalara ara vermeden devam etmeyi planladıkları bilgisini paylaştı.

Arkeolojik kazının tarihi açıdan öneme sahip olduğunu da vurgulayan Toparlak, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası, Karadeniz'de arkeolojik anlamda çok önemli bir merkez haline geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde Kurul Kalesi, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girecek. Bu anlamda daha cazip hale gelecek. Böyle olunca Ordu ve Karadeniz Bölgesi'nde, çok önemli bir destinasyon ortaya çıkmış olacak. Kazılar uzun yıllar devam edecek çünkü oradan hem dinsel hem arkeolojik anlamda çok daha önemli eserlerin gelebileceğini düşünüyoruz."

Toparlak, Ordu Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldığını, listeye girilmesi halinde kalenin marka değerinin daha da yükseleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli