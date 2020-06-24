Son dakika kültür sanat: 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika kültür sanat: 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Son dakika kültür sanat haberine göre 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: "Ülkemizin sadece kültür ve sanat alanında değil;

24.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:34

'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz:

"Ülkemizin sadece kültür ve sanat alanında değil; modadan, sanayiye varana kadar her alanda tasarım ve tasarımcıya çok ihtiyacı var"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Pandemi koşullarında olmasına rağmen çok güzel bir katılım oldu. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerin; tasarım, görsel iletişim, mimarlık, şehir planlamaları bölümlerinden öğrencilerimiz katıldı. Ülkemizin sadece kültür ve sanat alanında değil; modadan, sanayiye varana kadar her alanda tasarım ve tasarımcıya çok ihtiyacı var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi' Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamanın, sanatçılarımızı maddi ve manevi olarak desteklemenin ve yürüttükleri sanatsal çalışmalarının teşvik edilmesinin önemine inanıyoruz. Bu amaçla da "sanatın ve sanatçının korunması ve desteklenmesi" ilkesiyle her yıl birçok alanda bugün burada birlikte olduğumuz yarışmalı sergiler gibi etkinliklere imza atıyor ve birçok etkinliğe de destek veriyoruz. Düzenlediğimiz yarışma ve sergilere ilgi ve katılımın her geçen yıl artması ise bizi fazlasıyla memnun ediyor ve yüreklendiriyor" ifadelerine yer verdi.

"Pandemi koşullarında olmasına rağmen çok güzel bir katılım oldu"

Serginin açılışından sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yavuz, Bakanlık olarak sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını vurgulayarak, "Sanat alanında kendi sanatçılarımızla yaptığımız etkinliklerin yanı sıra diğer sanatçıları da destekleye devam ediyoruz. Teşvikler veriyor, projelerine katkıda bulunuyoruz. Bu yarışmaların ilkini 2016 yılında gerçekleştirmiştik; '15 Temmuz Şehitleri' temasıyla. Biliyorsunuz 2018 yılı Troya yılıydı. Biz de tasarım yarışmamızın temasını 'Troya' olarak tespit etmiştik. 2019 yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve kongreler vesilesiyle temamız gerçekleşti. Bu yılda yine 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 'TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı' temamızı belirledik. Pandemi koşullarında olmasına rağmen çok güzel bir katılım oldu. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerin; tasarım, görsel iletişim, mimarlık, şehir planlamaları bölümlerinden öğrencilerimiz katıldı" diye konuştu.

"Ülkemizin her alanda tasarım ve tasarımcıya ihtiyacı var"

Kültür ve Turizm Bakanlığının tasarım yarışmalarına verdiği önemden de bahseden Yavuz, "Ülkemizin sadece kültür ve sanat alanında değil; modadan, sanayiye varana kadar her alanda tasarım ve tasarımcıya çok ihtiyacı var. Sergilenen tüm eser sahipleriyle tek tek görüştüm. Hangi kavramsallaştırmalar, çizgilerle bu eserleri oluşturduklarını öğrenmek istedim" ifadelerini kullandı.

Milli Kütüphane Sergi Salonu'nun çok geniş bir alan olduğunu hatırlatan Yavuz, isteyen herkesin sergiyi ücretsiz olarak gezebileceğini de belirtti.

Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere "Hakimiyet-i Milliye" konusuyla düzenlenen yarışmada kazanan genç tasarımcılara toplamda 97 bin 500 lira para ödülü verildi.

Yarışmada, başvurusu kabul gören 354 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 46 afiş sergilenmeye hak kazandı. Yarışmanın başarı ödülünü alan 8 öğrenciye ayrı ayrı 7 bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alan 9 öğrenciye ayrı ayrı 3 bin lira ve sergileme ödülünü alacak 29 öğrenciye ise yine ayrı ayrı 500'er lira ve katılım belgesi takdim edildi.

"Atatürk'ün bir sözünden yola çıkarak eserimi oluşturmaya karar verdim"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Görsel Grafik Tasarım Bölümünde Doktora öğrencisi olan Ezgi Şen, "Kültür ve Turizm Bakanlığı gençleri çok fazla destekliyor. Ödül konusunda bir fikrim yoktu ama sonuçtan çok memnun kaldım. Konu çok güzel bir konuydu. Atatürk'ün bir sözünden yola çıkarak eserimi oluşturmaya karar verdim. 'Milli egemenlik öyle bir nurdur ki; onun karşısında bütün zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur' sözü beni çok etkilemişti. Fikir aşaması 2-3 ay sürdü. Daha sonra çalışmamı ortaya koymaya başladım ve hazır olduğunda da yarışmaya yolladım" dedi.

"Halkımızı en iyi temsil eden şeyin çarıklar olduğunu düşündüm"

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Hüseyin Uzuntaş, "Eserim; TBMM'nin yüzüncü yaşı için yapmış olduğum bir çalışma. Şüphesiz ki; TBMM'nin açılış ve kuruluşunda en önemli etken Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bunlar dışında en önemli rol ise halkımızda. O dönem halkımız yoksulluk çekiyor. Halkımızı en iyi temsil eden şeyin çarıklar olduğunu düşündüm" diye konuştu.

Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait ve millet iradesinin en büyük güç olduğu gerçeğinden hareketle cumhuriyet ve demokrasinin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 4. Afiş Tasarım Yarışması neticesinde hazırlanan sergi, Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında gezilebilecek.

Yarışmaya katılan 354 afiş tasarımı içerisinden 'Başarı Ödülü'ne layık görülen 8 kişi; Taha Bekir Murat, Tugay Çetinkaya, Ezgi Şen, Mert Bağçiçek, Refik Yalur, Hüseyin Uzuntaş, Ümit Bayırlı ve Yunus Emre Kozoğlu olarak sıralandı.

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Mansiyon Ödülüne layık görülen 9 kişi ise; Cemalettin Polat, Tuğçe Demir, Serap Keskin, Ahmet Önder Demir, Elif Nur Hüyük, Fatma Aydoğdu Torbacı, Mehmet, Salih Kızılkaya, Aleyna Çelik ve Nida Avcı olarak sıralandı.

Sergide pek çok sergilenmeye layık eser de yer aldı.

Son dakika kültür sanat: 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı Haber
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor Haber
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm Haber
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Selde kaybolan genç kız için arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor
Selde kaybolan genç kız için arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
23 yaşındaki genç, polis babasının tabancasıyla kendini vurdu
Türkiye Finans'tan yüzde 0,74'ten başlayan faiz oranıyla üçlü kredi paketi
Türkiye Finans'tan yüzde 0,74'ten başlayan faiz oranıyla üçlü kredi paketi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Adnan Menderes Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Yöş Cem Yılmaz Aleyna Tilki Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika kültür sanat: 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 18:37:23. #1.14#
title