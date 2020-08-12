Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
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Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerden rahatsız olduklarını belirten Demircan, "Gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" dedi.

12.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:00

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir. Yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır." dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirilen Galata Kulesi'nde 'restorasyon' çalışması başlatıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde duvarların hiltilerle tahrip edildiği görüldü. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekerken, İBB hiltili restorasyon çalışmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepki çeken görüntülerle ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'dan da açıklama geldi. Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir. Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır." dedi.

"GEREKEN İŞLEMLERİN YAPILMASINA BAŞLANMIŞTIR"

Galata Kulesi'nin bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Demircan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz."

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

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Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

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Haber Yorumları (6)
ADINIZ: Sosyal medyaya düşmese kepçeyle girecektiniz neredeyse
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
HASAN HUSEYİN: AMELELERI ORAYA GONDER SONRA RAHATSIZ OLDUK DE.....LAN IKI DINAMIT KOYAYDINIZ OLAY BITTIYDI SIMDIYE....
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SELÇUKLU: Yuh sebep olanlar, sizi Allaha havale ediyorum. Millet tarihini koruyor biz yıkıyoruz. Ondan sonra Trizm gelirleri düştü dersiniz. Yazıklar olsun beceriksizliğinize
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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