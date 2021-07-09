KÜÇÜK AİLESİ TERÖRİSTLERİN BU DENLİ CEZALAR ALMASI AİLEMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
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KÜÇÜK AİLESİ TERÖRİSTLERİN BU DENLİ CEZALAR ALMASI AİLEMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldüren PKK'lı teröriste yardım ve yataklık suçundan yargılanan sanıklara verilen cezaları Küçük ailesi az buldu.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldüren PKK'lı teröriste yardım ve yataklık suçundan yargılanan sanıklara verilen cezaları Küçük ailesi az buldu. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından karara yönelik itirazlarını ilgili makamlara sunacaklarını belirten Savcı Küçük'ün oğlu Çetin Küçük, Babam Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesine sebep olan 6 sanıktan 5'i cüzi cezalar ile tahliye edilmiştir. Teröristlerin bu denli cezalar alması elbette ailemizi derinden üzmüştür dedi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz günü yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride bulunan PKK'lı Muhammed Fadullah Kamış'a 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu'yu 'kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, ayrıca Kamış'a, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma', 'toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 Türk Lirası adli para cezası verdi. Sanık Muhammed Fadullah Kamış, kamu malına zarar verme ve silahlı tehdit suçlarında ise beraat etti.

Mahkeme heyeti ayrıca, silahlı terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan sanıklar Emrah Polat'a 4 yıl 2 ay, Adil Bingöl ve Fesih Polat'a 3 yıl 1 ay 15 gün ve M. Sait Özcan ile Pınar Özcan'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Mehmet Kaya, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından 5 yıl hapis ve 500 Türk Lirası adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Burhanettin Şahin'i ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Mahmut Çimendağ hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Adil Bingöl ve Fesip Polat hakkında adam öldürmeye yardım etme suçlarından beraat kararı verdi.

Sanıklar Muhammed Fadullah Kamış ile Burhanettin Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Polat, Mehmet Kaya ve Mahmut Çimandağ'ın da tahliyesine karar verdi.

OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Çifte Minareli Medrese'nin bahçesinde aile fertleriyle birlikte açıklamada bulunan Çetin Küçük, babası Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün 18 Haziran 2019 tarihinde Karayazı ilçesi Anıtlı mahallesi kırsalında PKK terör örgütü mensupları tarafından şehit edildiğini söyledi.

'BU OLAYDA HDP-PKK İLİŞKİSİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR'

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda olayı gerçekleştiren teröristin gerekli cezayı aldığını ancak terörisitle birlikte hareket eden 6 sanıktan 5'inin cüzi cezalar aldığını ifade eden Çetin Küçük, Teröristlerin bu denli cezalar alması elbette ailemizi derinden üzmüş ve adalete olan güven duygumuz zedelenmiştir. Mahkeme tarafından gerekçeli kararın açıklanması ile birlikte avukatlarımız üst mahkemeye itirazlarını sunacaktır. Umut ediyoruz ki adli mercilerimiz verilen yanlış kararı düzeltecek ve suçlular gereken cezayı alacaklardır. Bu olayda HDP-PKK ilişkisi bir kez daha ortaya çıkmış ve kirli bağ sonucunda iki insanımız şehit edilmiştir diye konuştu.

Küçük ailesinin avukatı Esra Yılmaz ise adalete olan güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, müvekkillerinin canı yandığını, istinaf veya temyiz mercisi tarafından bu hususu göz önünde bulunduracağını düşündüklerini söyledi.

KÜÇÜK AİLESİ TERÖRİSTLERİN BU DENLİ CEZALAR ALMASI AİLEMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
KÜÇÜK AİLESİ TERÖRİSTLERİN BU DENLİ CEZALAR ALMASI AİLEMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
KÜÇÜK AİLESİ TERÖRİSTLERİN BU DENLİ CEZALAR ALMASI AİLEMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
KÜÇÜK AİLESİ TERÖRİSTLERİN BU DENLİ CEZALAR ALMASI AİLEMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÜÇÜK AİLESİ TERÖRİSTLERİN BU DENLİ CEZALAR ALMASI AİLEMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR - Haberler
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