SON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
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SON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

30.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:19
SON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Son Dakika! ÖSYM, KPSS 2020/2 puan türü ile bazı kamu kuruluşlarına atanacak memurlar için beklenen tercih kılavuzunu yayımlandı! Kamu Kurum ve Kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının hemen ardından tercihler başladı! İşte tüm detaylar!

KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayınlandı ve ÖSYM duyurular arasında yerini aldı. Yüzbinlerce kişinin merak ettiği açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk açıklamasında KPSS 2020/2 tercihlerinin 30 Aralık 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu. KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı! Kılavuzun yayımlanmasının ardından tercihler başladı!

SON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

ÖSYM duyurular bölümünde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sınavı KPSS 2020/2 için tercih kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Buralarda çalışmak ve memur olmak isteyenler, 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesinden tercihlerini yapabilecek.

KPSS Tercih Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz!

SON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

KPSS 2020/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri bölümünden yapılacak. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihleri yapabilirsiniz. Adaylar tercih yapabilmek için gelecek ekrana T.C. Kimlik Numarası ve Şifrelerini yazarak tercih yapabilirler.

KPSS TERCİH SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

SON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
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