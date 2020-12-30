SON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Son Dakika! ÖSYM, KPSS 2020/2 puan türü ile bazı kamu kuruluşlarına atanacak memurlar için beklenen tercih kılavuzunu yayımlandı! Kamu Kurum ve Kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının hemen ardından tercihler başladı! İşte tüm detaylar!