Son Dakika | KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Anne ve babasını görev yaptığı hastanede Kovid-19'dan kaybeden doktordan "tedbirlere uyun" çağrısı
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Son Dakika | KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Anne ve babasını görev yaptığı hastanede Kovid-19'dan kaybeden doktordan "tedbirlere uyun" çağrısı

18.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:48
Son Dakika | KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Anne ve babasını görev yaptığı hastanede Kovid-19'dan kaybeden doktordan

Son dakika sağlık haberi: Hatay'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan ancak görev yaptığı Hatay Devlet Hastanesinde anne ve babasını kaybeden Dr. Kazım Öztürk, herkesin tedbirlere uymasını istedi.

Hatay'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan ancak görev yaptığı Hatay Devlet Hastanesinde anne ve babasını kaybeden Dr. Kazım Öztürk, herkesin tedbirlere uymasını istedi.

Dahiliye Uzmanı Dr. Öztürk, AA muhabirine, öksürük şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hastalığın ilk 8 gününü evde izolasyonda geçirdiğini belirten Öztürk, durumunun kötüleşmesiyle hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Öztürk, hastanede yoğun bakıma alınmadan yaklaşık bir aylık tedavinin ardından hastalığı atlattığını söyledi.

"Çok acılar yaşadık"

Ağır vakaları meslek yaşantısı boyunca gördüğünü ancak salgın döneminin daha farklı olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Hasta ölümleri daha yoğun oluyordu veya kötüleşmeleri daha sık yaşadığımız için biraz daha stresli bir ortamdı. Bir günde birden fazla vefat verdiğimiz oluyordu. Kendi ailemden de vefatlar oldu. Kovid-19 nedeniyle hem annemi hem babamı kaybettim. Babamın tedavisi uzun sürmedi, çünkü ek hastalıkları vardı. Maalesef bu Kovid-19 sürecinde ani bir kalp krizi geçirip vefat etti. Annem daha sonra yakalandı onun daha hafifti kliniği. Tabii o keder, cenaze süreçleri falan kliniğini ağırlaştırdı sonradan. Çok acılar yaşadık, aslında diğer hastalarımızın vefatı da acı veriyordu bize ama bu daha farklı oldu."

Öztürk, büyük bir acı yaşanmaması için herkesin tedbirlere dikkatle uyması gerektiğini kaydetti.

Özellikle maske, mesafe ve hijyenin önemine değinen Öztürk, şunları anlattı:

"Her gün televizyonlarda söyleniyor ve biliniyor, maske, mesafe temizlik, kalabalık ortama girmeme, rehavete kapılmama... Bunlar bilinen mesajlar ama hakikaten bazen bazı şeyleri anlatmakta güçlük çekiyoruz. Hala bu kadar şeye rağmen maskesiz veya maskesini burnunun, çenesinin altında takan insanlarla çok sık karşılaşıyoruz, uyarıyoruz, dinleyen de dinlemeyen de oluyor. En önemli tedavi korunmaktır, yakalanmamaktır çünkü neyle karşılaşacağını öngöremiyorsunuz. Hasta 'iyileşecek miyim?' diye sorduğunda bir şey söyleyemiyoruz, 'inşallah iyileşirsin' diyebiliyoruz."

"Eklem ağrılarım şiddetli bir şekilde devam etti"

Hatay Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Abdullah Çolak da Kovid-19'a yakalanan eşinden kaptığı virüsle 10 gün mücadele ettiğini anlattı.

Hastalığın 4. gününden sonra şikayetlerindeki artış yüzünden hastaneye yatmak zorunda kaldığını aktaran Çolak, "Eklem ağrılarım şiddetli bir şekilde devam etti. Uyutmayacak şekilde eklem ağrılarım oldu." dedi.

Sağlık Bakanlığının belirlediği ilaçlar sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirten Çolak, hastalara hekimlerin verdiği bu ilaçları doğru şekilde kullanmasını tavsiye etti.

Hastalıkla mücadelede aşı çalışmalarının belirlenen takvimde ilerlediğini aktaran Çolak, herkesin maske, mesafe, hijyen kurallarına rehavete kapılmadan uymasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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