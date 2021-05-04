KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MATSO BAŞKANI BOZTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

ekibinin hastanede sağlık çalışanların mücadelesini görüntülediği sırada yoğun bakım servisinde konuştuğu Ahmet Boztaş, "Bu işin şakası yok" diyerek uyarıda bulunmuştu.

ekibinin hastanede sağlık çalışanların mücadelesini görüntülediği sırada yoğun bakım servisinde konuştuğu Ahmet Boztaş, "Bu işin şakası yok" diyerek uyarıda bulunmuştu.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın 27 Mart 'ta yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Geçen yıl kalp ameliyatı geçiren Başkan Boztaş, tedavisi için Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ahmet Boztaş, 26 Nisan'da entübe edildi. 38 gündür tedavisi süren Ahmet Boztaş, bugün saat 08.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Ahmet Boztaş'ın cenazesinin bugün Manavgat'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

'BU İŞİN ŞAKASI YOK' DEMİŞTİ

DHA ekibinin 15 Nisan'da AÜ Hastanesi Covid Yoğun Bakım 'kırmızı kod'lu alanda koruyucu giysiler altında ter döken sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesini görüntülediği haberinde Ahmet Boztaş da, 'Bu işin şakası yok' uyarısında bulunmuştu. Boztaş, görevi sırasında çok tedbirli davrandığını, odasına HES koduyla ziyaretçi aldığını, en fazla 10 dakika görüşme yaptığını, tüm tedbirlere rağmen koronavirüse yakalandığını anlatmıştı. Kontrol amaçlı hastaneye yatıp 2-3 gün sonra solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığını aktaran Boztaş, o gün kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, 'Risk devam ediyor. İşin içine düşünce belli oluyor artık, bu işin şakası yok" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı