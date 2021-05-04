KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MATSO BAŞKANI BOZTAŞ HAYATINI KAYBETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MATSO BAŞKANI BOZTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MATSO BAŞKANI BOZTAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ekibinin hastanede sağlık çalışanların mücadelesini görüntülediği sırada yoğun bakım servisinde konuştuğu Ahmet Boztaş, "Bu işin şakası yok" diyerek uyarıda bulunmuştu.

ekibinin hastanede sağlık çalışanların mücadelesini görüntülediği sırada yoğun bakım servisinde konuştuğu Ahmet Boztaş, "Bu işin şakası yok" diyerek uyarıda bulunmuştu.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın 27 Mart 'ta yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Geçen yıl kalp ameliyatı geçiren Başkan Boztaş, tedavisi için Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ahmet Boztaş, 26 Nisan'da entübe edildi. 38 gündür tedavisi süren Ahmet Boztaş, bugün saat 08.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Ahmet Boztaş'ın cenazesinin bugün Manavgat'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

'BU İŞİN ŞAKASI YOK' DEMİŞTİ

DHA ekibinin 15 Nisan'da AÜ Hastanesi Covid Yoğun Bakım 'kırmızı kod'lu alanda koruyucu giysiler altında ter döken sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesini görüntülediği haberinde Ahmet Boztaş da, 'Bu işin şakası yok' uyarısında bulunmuştu. Boztaş, görevi sırasında çok tedbirli davrandığını, odasına HES koduyla ziyaretçi aldığını, en fazla 10 dakika görüşme yaptığını, tüm tedbirlere rağmen koronavirüse yakalandığını anlatmıştı. Kontrol amaçlı hastaneye yatıp 2-3 gün sonra solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığını aktaran Boztaş, o gün kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, 'Risk devam ediyor. İşin içine düşünce belli oluyor artık, bu işin şakası yok" demişti.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MATSO BAŞKANI BOZTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı
Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Can Yaman Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MATSO BAŞKANI BOZTAŞ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:58:57. #1.15#

title