Son dakika koronavirüs haberleri! Yeni tedbirler geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta sonu yasak var mı?

Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, hafta sonu yasak var mı, sorularının yanıtları da araştırılıyor.

30 binlere yaklaşan koronavirüs vaka sayıları pandemi sürecinde gelinen noktanın ciddiyetini ortaya koydu. Vatandaşalar, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta sonu yasak var mı sorularının yanıtlarını araştırımken Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri açıklaması ile merak arttı. Peki, hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

YENİ TEDBİRLER GELİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına ilişkin ilave tedbirlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" ifadelerini kullandı.

Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumartesi günü saat 20:00 den Pazar günü saat 10:00 a kadar ve Pazar günü saat 20:00 den Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni saat 13.00'da dolacak.

Bu saatten sonra 16.00'ya kadar 20 yaş ve altı sokağa çıkabilecek.

20 yaş üstü ve 65 yaş altı akşam sekize kadar dışarıda kalabilecek.

Akşam saat 20.00'den sonra yeni kısıtlama başlayacak ve herkes evlerine dönecek.

Yani, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

• İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

• Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

• Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

• Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

• Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar.