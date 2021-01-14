Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması

14.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:48

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısında öncelik verilecek meslek gruplarını güncelledi. İlk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci grupta hizmet sektöründe çalışanlar, üçüncü aşamada kronik rahatsızlığı olanlar, dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar yer alacak.

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

İşte aşılamada öncelik verilecek dört grup:

Birinci aşamada sağlık kurumunda çalışanlar; yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler ve 50-64 yaş arası bireyler aşı olacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak kronik rahatsızlığı olan kişiler yaş gruplarına göre sıralanarak aşılanacak ve geriye kalan grupların aşılanmasıyla üçüncü aşama tamamlanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek

AŞILANAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan aşılama uygulamasında 100 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığı bilgisini verdi.

Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması

AŞININ YAN ETKİLERİNE DE YER VERİLDİ

Sitede ayrıca aşı süreci ve aşının olası yan etkilerine dair ayrıntılarda anlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın aşı süreciyle ilgili yayınladığı bilgilendirme şöyle:

  • "Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
  • Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
  • Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
  • Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz"
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması
Haber Yorumları (7)
COVİD-20: Aşının yan etkileri covid etkileriyle aynı değil mi??? yoksa bunlar aşı ile insanlara covid 20 mi bulaştırıyor?????? Aklını kullanabilen ve sorgulayan kişiler aşı olmaz. . .
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
MMT.: olmayan aşı. 3 milyon aşı var gerisi yok. milletin gazını böylemi alacaksınız.
Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlker Başbuğ Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Erol Bulut Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:12:34. #1.15#
title