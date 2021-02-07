Son dakika haber... Kore gazisi, kentsel dönüşüme alınan evinin yıkılmasını istemiyor

Kore gazisi, kentsel dönüşüme alınan evinin yıkılmasını istemiyor

ANKARA'da Kore gazisi Veli Atasoy (92), 60 yıldır oturduğu tek katlı müstakil evinin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Anlaşma yapmaması durumunda evinin yıkılacağını belirten Atasoy, "Ben burada ölmek istiyorum, bir yere gitmek istemiyorum" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, Veli Atasoy'un mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığınca Kore gazisi Veli Atasoy'a gönderilen yazıda, 1960 yılından bu Mamak ilçesindeki Dutluk Mahallesinde oturduğu tek katlı müstakil evinin kentsel dönüşüm kapsamında olduğu belirtildi. Yazıda 7 Ağustos 2008 tarihli Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı hatırlatılarak, 'Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamına alınan tapulu, tapu tahsis belgeli mülkiyet sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşmaya yapmayanlara ait gayrimenkullerin yasaya göre kamulaştırılacağı belirtildi. Kore gazisi Veli Atasoy da bu karar kapsamında anlaşma yapılması için belediyeye davet edilirken, başvurmaması durumunda gerekli yasal işlemin yapılacağı ve evin yıkılacağı bildirildi.

'BEN BURADA ÖLMEK İSTİYORUM'Kore gazisi Veli Atasoy ise ömrünün geçtiği evinin kentsel dönüşüme sokulmasına tepki gösterdi. Evini yaptırdığı yıllarda yanlış başvuru sebebiyle elinde sadece tapu tahsis belgesi olan Veli Atasoy, kendi elleriyle yaptığı ve 60 yıldır oturduğu evden çıkmak istemediğini söyledi. Kore savaşında sıhhiye onbaşı olarak görev yaparken bacağından vurularak gazi olduğunu anlatan Veli Atasoy, "Gelen yaralıları tedavi ediyorduk orada. Sabaha karşı sağ bacağımdan vuruldum. Daha sonra esir düştük. Esaret altında 33 ay kaldım. Bu araziler boştu geldiğimde. Burayı çevirdim. 1960 senesinde buraya bu evi yaptım. Kuyu kazdım, su çıkarttım, elektrik aldım, mahalleyi kurdum. Mahalle şimdi kayboldu; ama ben kaldım burada. Burada ölmek istiyorum. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Burası benim evim. Ben şeref madalyası getirdim Türkiye'ye. Benim hayatım burada geçti. Veremem kimseye. Ben evimi vermek istemiyorum, burada ölmek istiyorum" dedi.'TEPEYKEN YEŞİL ALANA ÇEVİRMİŞ'Veli Atasoy'un torunu Emrah Özyürek ise dedesinin 1960 yılında muhtarın yer göstermesiyle evini yaptığını anlatarak "Burası bir tepeyken, yeşillik bir alana çevirmiş burayı. Ama şu an kentsel dönüşüm çerçevesinde bu alanların yıkılması gerektiği belirtiliyor. Dedem 92 yaşında şu an. '60 yıldır burada yaşıyorum, beni buradan çıkarmasınlar, ben ülkem için canımı verirken şimdi beni yersiz yurtsuz bırakıyorlar' diye bir talebi var. Bu talebin yetkililerden değerlendirilmesini istiyoruz. Zamanında yanlış başvuru yapmaları sonucu şu anda yok sayılıyor. Bir yanlış müracaat sonucunda bu duruma gelmişler. Şu anda da bunu yok sayıyorlar yanlış bir işlem yapıldığı için" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Kahraman gazimiz Veli Atasoy, Büyükşehir Belediyemizdeki namıyla 'Veli Amca' ile uzun süredir görüşmelerimiz sürmektedir. Kendisi bizim kıymetlimizdir. Şu anda proje başlamadı ancak bir gün başlasa dahi tahsis sağlanana dek evinden çıkmayacak, hiçbir koşulda mağdur edilmeyecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN