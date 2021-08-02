Son Dakika: Konya elektrik kesintisi! 2 Ağustos Konya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'nın hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Konya'nın elektrik ne zaman gelecek? Konya'nın elektrik ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'nın hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Konya'nın elektrik ne zaman gelecek? Konya'nın elektrik ne zaman gelecek? Konya'nın elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

KONYA'NIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Konya'nın başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

KONYA'NIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...