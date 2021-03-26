Son dakika... Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza
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Son dakika... Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Son dakika... Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza

Son dakika haberlerine göre KONYA'da son bir haftada koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 475 kişiye, 1 milyon 427 bin 850 lira ceza uygulandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi

KONYA'da son bir haftada koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 475 kişiye, 1 milyon 427 bin 850 lira ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Denetimlerde kapalı olmasına rağmen daha önce de açık olduğu için mühürlenen alkollü 7 eğlence merkezi ise yeniden mühürlenip, iş yeri sahipleri hakkında 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Aralarında bu iş yerlerine eğlenmek için gelenlerin de bulunduğu 475 kişiye, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 427 bin 850 lira para cezası uygulandı.  

  


Son dakika... Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza
Son dakika... Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza
Son dakika... Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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