Son dakika... Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Çumra ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Konya'nın Çumra ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ali C. idaresindeki 42 J 6755 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Serra Cerit'e (4) çarptı.
Cerit, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerinde toplanan bir grup vatandaş, bölgeye trafik ışıkları konulması talebinde bulunarak eylem yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır