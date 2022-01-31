Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da bugün saat 12.30'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olarak açıklanırken, AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin derinliği 6.99 km olarak belirlendi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Deprem, Konya ve merkez ilçeleri ile birlikte Burdur, Karaman, Aksaray gibi çevre illerden de hissedildi. Edinilen ilk bilgilere göre afet bölgesinde herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.1; derinliği ise 5.0 olarak açıkladı.

''DEPREMİ ŞİDDETLİ HİSSETTİK''

Kızılören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Atar, depremi hissettiklerini belirterek, "Depremi şiddetli hissettik. Daha önce yaşananla aynıydı. Mahalle kısa panik yaşadı; ama herkes normale döndü. Herhangi bir can ve hasar kaydı yaşanmadı. "dedi.

Kızılören Mahallesi'nde en son 8 Kasım ayında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.