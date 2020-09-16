Son Dakika! Şiddet gören kadına yardım etmişti! Cinayetle suçlanan Kadir Şeker'in 18 yıla kadar hapsi istendi Son dakika! Konya'da sokak ortasında şiddet gören kadının sevgilisini öldürdüğü iddia edilen Kadir Şeker'in 18 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet savcısı, Şeker için haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanmasını istedi.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in yargılandığı davanın 3. duruşmasında Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi. Savcılık, iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirtti.

"ANNEME YÖNELİK KÜFÜRLER ETTİ"

Eve giderken, kadın ağlama sesi duyduğunu söyleyen Şeker, yaşananları şöyle anlatmıştı: "Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın, 'Tamam yeter artık' diyerek, ağlıyordu. Kadının ağlama seslerine dayanamadım. Bakmak istedim. Yanlarına doğru gittim. Adam ayakta, kadına sürekli küfürler ediyordu. Adama 'Ne yapıyorsun, gücün kadına mı yetiyor? dedim. 'Karım değil mi, sanane' diyerek, bana küfür etti. Bana parmağındaki alyansı gösterdi. Kadın da bana, 'Bu benim eşim, sen git ablacım' dedi. Bu sırada Özgür, hep bağırıp küfür ediyordu. Ben olay yerinden 10-15 metre uzaklaştım. Arkamdan anneme yönelik küfürler etti. 'Seni bulacağım', deyip küfür etti. Ben de 'Beni bulamazsın' dedim. Sonra arkamdan gelip, gözüme yumruk attı. Bana sürekli yumruklar atıyordu. Sonra boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi hissettim. Belki beni bırakır diye, cebimden bıçağı çıkardım. Ama ben ona karşılık veremedim. Beni de bırakmadı. Sırt üstü yere düşmüştüm. O da benim üzerimde omuzlarımdaydı. Bir süre sonra kalktım ve olay yerinden ayrıldım. Elimde kan olduğunu gördüm. Kendi elimin kesildiğini zannettim. Daha sonra eve gittim. Teyzem ve kuzenime, akşam polisler beni almaya gelince olayı anlattım. Kesinlikte şahsın yaralandığını fark etmedim. Kendi elim kesildi zannettim. Ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Kesinlikle kötü bir art niyetim yoktu. Sadece kadının iyi olduğunu görmek, öğrenmek istedim" dedi.