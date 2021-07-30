Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
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Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Konya'nın Meram ilçesinde, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi acımasızca öldürüldü, evleri de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken katledilen aile üyelerinin de kimliği belli oldu.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta saat 18.50 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

7 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

HaberTürk'ün haberine göre, vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cansız bedenleri bulundu.

Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi

POLİS, KOMŞULARIN İFADESİNE BAŞVURDU

Polis olayla ilgili mahalle sakinlerinin ifadesine başvururken cinayetleri işleyen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Servet Uzun
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