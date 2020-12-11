25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi
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25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi

11.12.2020 08:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:03
25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, 25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Arkadaşlarıyla birlikte yakalanan sürücünün 5 günde 3. kez uyuşturucudan yakalandığı ortaya çıktı. Sürücü "Yalnızca içiciyim, 2-3 gram var. Cahillik sadece" diyerek kendini savundu.

Saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Beşevler Caddesi'nde şüphe üzerine Muharrem D. (33) yönetimindeki 16 ABH 778 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.

25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi

KAZADAN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından Muharrem D., kamyonetle Nilüfer ilçesi Bursa-Keles Yolu Caddesi'nde manevra yaparken önce polis aracına, ardından da refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan Muharrem D. ile yanındaki İsa D., Mert O. ve Halil İbrahim E. yakalandı.

25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi

5 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin, 'Uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi

"İÇİCİYİM, CAHİLLİK BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Şüphelilerden Muharrem D. "10 kilo değil, 2-3 gram içiciliğim var, bir anlık panik işi nerelere getirdi. Bir anlık boşluk uyuşturucu için. Cahillik yani başka bir şey değil" dedi. Bu arada İsa D.'nin pazartesi ve çarşamba günü de sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ettiği ve maske takmadığı için para cezası aldığı ve uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alındığı tespit edildi.

25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi

27 BİN 200 LİRA CEZA

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin 200 TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi
25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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