Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti
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Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti

15.10.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:13

Son dakika! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra başlayan protestolar nedeniyle görevinden ayrıldı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarının iptalini talep eden muhaliflerin düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal edilmişti. Protestolarda, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılarak kaçırılmıştı. Ancak Atambayev, daha sonra tekrar güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı.

GÖSTERİCİLER TALEP ETTİ

Göstericilerin bir bölümü tarafından "valiyi rehin almak ve gösteriler düzenlemek" suçundan hapis yatan Ata Curt Partisi eski Milletvekili Sadır Caparov, cezaevinden çıkarılarak aynı gün Başbakanlık koltuğuna oturtulmuştu. Başbakanlık binasını 5 gün boyunca ablukada tutan Caparov destekçileri, parlamentodan Caparov'un başbakanlığının onaylamasını talep etmişti.

YENİDEN OYLAMA YAPILMASINI İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ise yeni parlamentonun başbakan olarak belirlediği milliyetçi siyasetçi Sadir Caparov'u atamayı reddetmişti. Ceenbekov, milletvekillerinin oylamayı kurallarına uygun yaptığı konusunda kuşkuları olduğunu söyleyerek, yeniden oylama yapılmasını istemişti.

Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti

GÖREVİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORDU

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, Ceenbekov'un 'bundan sonraki olayların devletin aleyhine öngörülemeyen bir senaryoya yol açabileceği için görevini şimdi bırakmayı doğru bulmadığını' söylediğini açıklamıştı.

Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti

İSTİFASI TALEP EDİLMİŞTİ

Başbakanlık binası önünde cumhurbaşkanının istifasını talep eden taraftarlarına seslenen Başbakan Sadır Caparov, bugün Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep edeceklerini duyurmuştu.

GÖSTERİLERDE 122 KİŞİ YARALANDI

Kırgızistan'da çıkan olaylarda şu ana kadar 122 kişinin yaralandığını ifade edilirken, 4 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti

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Haber Yorumları (33)
HASAN: DARISI BİZİMKİLERİN BAŞINA ZOR AMA KISMET
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OFFFFFFF: DARISI BAŞIMIZA!!!!!!!!
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OĞUZ HAN: Türk adı kullanın Türk. Yok cov yok bov. Ruslardan mi etkiliyorsunuz????
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