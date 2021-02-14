Kılıçdaroğlu'ndan şehit 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı (2)
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı (2)

14.02.2021 18:12 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:22
Kılıçdaroğlu'ndan şehit 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı (2)

'İÇİMİZ YANIYOR'CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacaklarını ve mücadele edeceklerini bildirdi.

'İÇİMİZ YANIYOR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacaklarını ve mücadele edeceklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Çok acılar çektik, bugün Gara'dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız. Kamu görevlileri var, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Ama bütün bunlara rağmen iktidar sahipleri 'bizden' ve 'sizden' diye bağırarak konuşuyorlar. Allah aşkına kim bizden kim sizden. İçimiz yanıyor, evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için. Derin bir yastayız. Ama birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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