Son Dakika: Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor

Son dakika haberlerine göre Kepez Belediyesi, tefrişatı da dahil olmak üzere ihalede belirtilen tarihten önce yapımını tamamladığı Cemevini, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi'ne teslim ediyor.

Son Dakika: Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor
07.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:25

Kepez Belediyesi, tefrişatı da dahil olmak üzere ihalede belirtilen tarihten önce yapımını tamamladığı Cemevini, Pir  Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi'ne teslim ediyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Alevi vatandaşlar, yıllardır bekledikleri modern bir cemevi binasına kavuşuyor. Kepez Belediyesi, Altınova Orta Mahalle'de, tefrişatı da dahil olmak üzere anahtar teslimi modern bir cemevi inşa etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Alevi hemşehrilerine sözü olan cemevinin yapımı, tefrişatı dahil olmak üzere ihalede belirtilen tarihten önce tamamlandı. Başkan Hakan Tütüncü tarafından 8 Haziran Pazartesi günü cemevinin anahtarı, Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şubesi yönetimine teslim edilecek. Alevi vatandaşların inançlarını, örf ve geleneklerini bir arada yapabileceği cemevine, meclis kararıyla ünlü Alevi halk ozanı Pir Sultan Abdal'ın ismi verilmişti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi'nin temeli, 14 Kasım 2019 tarihinde törenle atılmıştı. Kepez Belediyesinin, kendi arsası üzerinde yapımına başladığı cemevinin, ihalesinde tamamlanma süresi yer tesliminden itibaren 310 gün olarak belirlenmişti.  Cemevinin yapımı, tefrişatı da dahil olmak üzere söz verilen tarihten 1,5 ay önce tamamlandı.

"Cami de bizim, cemevi de bizim"

Başkan Hakan Tütüncü de, yaptığı açıklamada Alevi vatandaşların cemevi hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Alevi hemşehrilerine, modern bir cemevi yapma sözü verdiğini anımsatan Başkan Tütüncü, "Sözünü verdiğimiz Pir Sultan Abdal Cemevi'ni, taahhüt ettiğimiz tarihten önce yaptık. Tefrişatını da tamamladık. 8 Haziran Pazartesi günü de cemevimizin anahtarını canlara teslim edeceğiz. Daha öncede belirttiğim gibi cami de bizim, cemevi de bizim. Bütün canlar bizim. Bütün gönüller bizim. Hepimiz bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. Cemevimiz, hemşehrilerimize, Kepez'imize ve Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediyeden anahtar teslimi cemevi

Cemevinin bölgeye kazandırılması amacıyla Kepez Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında protokol imzalanmıştı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi, Orta Mahalle'de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında 6 bin m2 alan içerisinde inşa edildi. Kepez Belediyesinin 'her inanca' saygı ilkesiyle yapımını üstlendiği Pir Sultan Abdal Cemevi'nin 1400 metrekare kapalı alanı, 300 metrekare yarı açık alanı bulunuyor. Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 metrekare cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik komisyonu odası, kadın komisyonu odası, Tahtacılar Derneği'ne tahsis edilen bir oda ile idare ve teknik ofisler yer alıyor. Oturma alanlarının olacağı ve peyzaj düzenlemesinin yapılacağı 300 m2 yarı açık alan da ise cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi'nin çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde 4 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Çeşitli türde çiçek ve ağaç fidanlarının dikileceği Pir Sultan Abdal Parkı'nda ahşap oturma alanları oluşturulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Faik Öztrak Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Burak Özçivit Beyazıt Öztürk
Spor Mete Gazoz Fatih Terim İlhan Cavcav Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Son Dakika: Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:25:49. #1.14#
title