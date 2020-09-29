Son dakika! Kaymakam Safitürk davasında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberlerine göre MARDİN'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün bombalı saldırıda şehit edilmesine ilişkin görülen davada haklarındaki beraat kararı bozulan 8 kişinin yeniden yargılanmasına Gaziantep'te devam edildi.

MARDİN'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün bombalı saldırıda şehit edilmesine ilişkin görülen davada haklarındaki beraat kararı bozulan 8 kişinin yeniden yargılanmasına Gaziantep'te devam edildi.

?Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Muhammed Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016'da makamında düzenlenen bombalı saldırıda yaralandı, bir gün sonra da tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede şehit oldu. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 71 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Saldırıya ilişkin Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Ekim 2018'deki karar duruşmasında, sanıklardan Şerif Mesutoğlu'na 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verildi, diğer sanıklar ise beraat etti. Şehit Kaymakam Safitürk'ün avukatı Erhan Dursun'un itirazı üzerine dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, dosyada yer alan ve hakkında beraat kararı verilen 8 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi. Karar sonrası Safitürk'ün şehit edildiği olayın sanıklarından olan Fikret B., Vedat E. ve Zuhal D. ile avukatları katılırken, Zinet E. ve Mehmet D., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Nursel E., Mehmet D. ve Tahsin E., ise duruşmada yer almadı.Duruşmaya ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan görevli bir heyet ile Derik Kaymakamlığı'ndan yetkililer, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, kardeşi Ali Haydar Safitürk ve avukatları katıldı.Duruşmada, tutuksuz yargılanan Fikret B., Vedat E., Zuhal D ve SEGBİS üzerinden bağlanan Zinet E. ve Mehmet D., haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını ileri sürdü. Daha önceki beyanlarını tekrarlayan sanıklar beraatlerini talep etti. Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.'KARDEŞİMİN SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ FETÖ'DEN YARGILANDI'Muhammed Fatih Safitürk'ün kardeşi Ali Haydar Safitürk, kardeşi şehit edilmeden önce odasında görüştüğü son kişinin FETÖ'den yargılandığı ve çalıştırdığı kurumun kapatıldığını söyledi.Bu son görüşmeyi ayarlayan kişinin de bulunması gerektiğini belirten Ali Haydar Safitürk, "Bu olayı PKK yaptı onu biliyoruz. Kaymakamın patlamadan önce yanına giren ve son görüştüğü kişi FETÖ'den yargılanmış ve sahip olduğu dershane kapatılmış. Bu görüşmeyi ayarlayan kişinin de incelenmesini istiyorum" dedi.'ÇOCUĞUMU KORUYAN ADAM GÖREVİNİ YAPMADI'

Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk ise daha önceki beyanlarını tekrar ederek, oğlunun katillerinin cezalandırılmasını istedi. Asım Safitürk, oğlu saldırıya uğradıktan sonra tedavisi için zaman kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Benim oğlum öldürüldükten sonra yapılan hareketler beni rahatsız etti. Koruma görevini yerine getirmedi. Olaydan sonra emniyet amiri oğlumu sağlık ocağına götürüp tedavisini yaptırması noktasında zaman kaybına neden oldu. Olaydan 4 saat sonra Gaziantep'e getirildi. Zaman kaybı ve kan kaybı nedeniyle oğlum vefat etti. Gerekli tedbiri almayan ve zaman kaybı yaşanmasına neden olan ilçe emniyet amirinin hala görevde olması bizi son derece rahatsız etmiştir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ