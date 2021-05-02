Son dakika haberi... Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 gözaltı

Son dakika haber: Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 gözaltı (2)'KARDEŞİM ARKADAŞ KURBANI OLDU'BURSA'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin bagajında bulunan Sinan Sönmez'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Kayıp Sinan Sönmez 34 gün sonra ölü bulundu; 5 gözaltı (2)

'KARDEŞİM ARKADAŞ KURBANI OLDU'

BURSA'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin bagajında bulunan Sinan Sönmez'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Sönmez'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi İnegöl'e gönderildi. Sinan Sönmez'in ablası Nuran Özbey, kardeşinin kaybolmasından sonra yaşananları anlattı. Kardeşinin sevgilisinin kendisini sürekli arayıp, kendisini tehdit ettiğini belirten Özbey, 'Benim kardeşim arkadaş kurbanı oldu' dedi.

Kardeşinin kaybolduğu gün telefonlara cevap vermediğini belirten Nuran Özbey, 'Sürekli aradım ama cevap vermedi. Gün boyunca bana geri dönüş de yapmadı. Kardeşimin sevgilisi sosyal medyadan bana mesaj atıp, 'Kardeşinizden haber alamıyorum, beni arasın ya da polise şikayet edeceğim' yazmış. Kadını tanımıyorum. Aralarında polislik ne geçti bilmiyorum. Daha sonra ben sevgilisini arayıp, kardeşimi neden aradığını sordum. Bana, 'Sen nasıl ablasın' Kardeşin kayıp ama rahat takılıyorsunuz. Çıkıp aramıyorsunuz. Kardeşinin başına bir şey gelirse vicdan azabı çekmeyecek misin? dedi. Kardeşimin sevgilisinin yanından kaybolduğunu düşünüyorum. Sevgilisiyle biraz tartıştık. Sevgilisine 'Kardeşimi nereye sakladıysan çıkar' dedim. Böyle deyince beni tehdit etmeye başladı. Kardeşimin husumetli olduğu kimse yoktu. O arkadaş kurbanı oldu. Dün akşam polisler bizi karakola götürüp, haberi orda verdiler. Biz kötüyü düşünmemiştik ama 1 aydır da parası olmadan nasıl yaşar diye düşünmüştük. Pasaportu evdeydi, yurtdışına kaçma ihtimali yoktu. Bir yere saklansa bize haber verirdi. Sevgilisinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığını öğrendim? dedi.

'20 GÜNDÜR CESEDİN YANINDAN GELİP GEÇMİŞİZ'

Sinan Sönmez'in cesedinin bulunduğu aracın park edildiği Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Buluş Caddesi'nde esnaf olan Cumhur Akbıyık, araçtan kurtlar çıktığını görünce polise haber verdiklerini söyledi. Aracın 20 gündür sokakta park halinde olduğunu belirten Akbıyık, 'Araç 20 gündür burada park halindeydi. Biz bu durumu polise ilettik. Polisler gelip kontrol etti. Polisler, araç yolu işgal etmediği için bir şey yapamadı. Sıcaklar artınca kokular artmaya başladı. Polise tekrar haber verdik. Aracın etrafında kurtlar görülünce polisler çekiciyle aracı buradan götürdü. Araç 20 gündür burada duruyordu. Buradaki komşular ve esnaflar bu kokudan şikayetçiydi. 20 gündür içerisinde ceset olan aracın yanından gelip geçmişiz. Bazen aracın dibinde de oturmuştuk. Pis kokuyla yaşadık' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı