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Son dakika... Karlıova'da sınıf öğretmeni Emine Erdoğan beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Son dakika... Karlıova'da sınıf öğretmeni Emine Erdoğan beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde sınıf öğretmeni Emine Erdoğan, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde sınıf öğretmeni Emine Erdoğan, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Kargapazarı köyünde 2019 yılından bu yana görev yapan ve ilçe halkı tarafından sevilen 34 yaşındaki Erdoğan'ın vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Mesai arkadaşları Erdoğan'ı son yolculuğuna uğurlamak için memleketi Malatya'ya gitti.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, yayınladığı mesajda, ilçede görev yapan sınıf öğretmeni Emine Erdoğan'ın vefatından duydukları üzüntüyü belirterek, "Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, eğitim camiamıza ve öğrencilerine sabırlar ve başsağlığı dileriz. Öğretmenimizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Emine Erdoğan, Hisarcık, Karlıova, Bingöl, Güncel, Haberler

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