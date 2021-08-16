Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti.

Karadenizin sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

ÖLÜM HABERİNİ ÜNLÜ OYUNCU VERDİ

Ünlü oyuncunun ölüm haberini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından Zafer Kalfa verdi. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Kalfa, "Ne diyeyim ki şimdi ben. Olmadı be abi keşke bu da yalan olsa dua ettim. Ama maalesef sen değil dünya yalan. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat. Yerin dolmaz, Karadeniz eksik kaldı" ifadelerini kullandı.

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