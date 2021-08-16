Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti

Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Güncel

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti.

Karadenizin sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

ÖLÜM HABERİNİ ÜNLÜ OYUNCU VERDİ

Ünlü oyuncunun ölüm haberini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından Zafer Kalfa verdi. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Kalfa, "Ne diyeyim ki şimdi ben. Olmadı be abi keşke bu da yalan olsa dua ettim. Ama maalesef sen değil dünya yalan. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat. Yerin dolmaz, Karadeniz eksik kaldı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti

Ayrıntılar geliyor...

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Işın Karaca Hande Yener Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Mert Günok Fatih Terim Burak Yılmaz Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 10:38:38. #1.14#

title