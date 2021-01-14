Son dakika! Kahramanmaraş'ta CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı

14.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:08
Son dakika! Kahramanmaraş'ta CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sağlık personellerine uygulandı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar kentte bin 500 ile bin 600 arasında sağlık çalışanına aşılama yapıldığını belirtti.

Kent genelinde yaklaşık 14 bin 600 sağlık personeline aşı yapılacağına işaret eden Öksüz, "Biz tüm vatandaşlarımızın, sağlık personellerimizin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Ben de ilk aşımı oldum. Salgın hastalıklardan ve bu tip hastalıklardan korunmanın en iyi yolu aşılanmaktır. İnsan tabi ki hayatta hem yaptıklarından hem de yapmadıklarından sorumlu. Aşılanarak bu virüsün önüne geçebiliriz. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da üniversite hastanesindeki aşılama çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Can, "Sağlık personellerinin aşılanmasına başladık. İnşallah bir an önce hastalık geçer ve aşı ile birlikte olabildiğince vakalar sıfıra iner." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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