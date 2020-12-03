Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı
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Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı

03.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:10

Son dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan ekiplerle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Açılan ateş sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı. Özel harekat polisleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir otelde, sebebi bilinmeyen olaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı.

Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Operasyondan ilk görüntüler:

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta bir otelde çıkan silahlı kavga sırasında 2'si polis 5 kişi yaralandı
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta bir otelde çıkan silahlı kavga sırasında 2'si polis 5 kişi yaralandı
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta bir otelde çıkan silahlı kavga sırasında 2'si polis 5 kişi yaralandı
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı
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