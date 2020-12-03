Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı

Saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir otelde, sebebi bilinmeyen olaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı.

Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Operasyondan ilk görüntüler: