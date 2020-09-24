Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti
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Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti

24.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:09

Denizli'de, otostop yaparak otomobiline bindikleri bedensel engelli kişinin cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbeden 3 kadın ile onlara yardımcı oldukları belirlenen 3 kişi, Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, otostopla durdukları araca binen 3 kadın, araçta bulunan bedensel engelli F.U.'nun cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbetti. Yapılan operasyonla 3 kadın ve onlara yardım ettiği tespit edilen 3 kişi daha yakalandı.

Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti

GASBETTİKTEN SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Olay, 21 Eylül Pazartesi günü, Serinhisar-Denizli karayolu, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bedensel engelli F.U., otostop yapan Sedef Y.'yi almak için otomobilini durdurdu. Bu sırada ağaçlık alandan çıkan Duygu S. ve Sibel Ö. de araca bindi. Kadınlar otomobilde dövdükleri F.U.'nun cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbetti. 3 kadın kendilerini bekleyen başka bir otomobile binerek, kaçtı. F.U.'nun ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti

26 KAMERA 12 SAAT İNCELENDİ

Serinhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ile jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. İlçede ve yol güzergahındaki 26 kamera, 12 saat boyunca izlenerek şüphelilerin kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Aracın, Konya'nın Akşehir ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, 'Avcı Kapanı' ismi verilen operasyonla, dün otomobili durdurup, şüpheliler Sedef Y., Sibel Ö., Duygu S., Ali Ç., Elem Z. ve Engin Z.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerden Duygu S.'nin jandarmada benzer suçlardan 25 kaydı bulunduğu, 4 kez cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu ve 10 defa cezaevinden firar ettiği belirtildi. Diğer şüphelilerden Elem Z.'nin 10, Engin Z.'nin de 29 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.

''BİRİ TEHDİT ETTİ, DİĞERİ SU ŞİŞESİ FIRLATTI''

Denizli'ye getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından aynı gün Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye girişleri sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yüzlerini baş örtüsüyle kapatan bir kadın şüpheli, "Niye çekiyorsunuz, vallahi öldürürüm" derken bir diğeri ise elindeki su şişesini gazetecilere fırlattı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları (2)
GARIBAN: yakın gitsin odun niyetine. . . kışta geldi iyi gider
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AKSARAY: valla boşa yakalarsınız memlekette kanun ve nizam kalmamış kanunlar hep suçlulardan ı ve namussuzlardan yana onları biraz sonra hakimler va savcılar bırakmak zorunda kalırlar . çünkü kanunlar öyle gerektiriyor. Çünkü böyle bir kanunTBMM eseri. polis suçluyu suç üstü yakalıyor suçlu polise kafa tutup tehdit ediyor ama polis bir şey yapamıyor.
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