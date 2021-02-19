Kadıköy'de 7 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada
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Kadıköy'de 7 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada

19.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:21
Kadıköy'de 7 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada

KADIKÖY'de düzenlenen operasyonda 7 ayrı hırsızlık olayından aranan M.D (44) yakalandı.

KADIKÖY'de düzenlenen operasyonda 7 ayrı hırsızlık olayından aranan M.D (44) yakalandı. Şüphelinin bir marketten yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Üsküdar, Beykoz ve Ataşehir'de meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili polis çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bu hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlenen M.D.'nin kaldığı Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki adresine baskın yapıldı. Baskında gözaltına alınan şüpheli emniyette sorgulandı. İfadesi doğrultusunda Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde çaldığı eşyaları sakladığı adres tespit edildi. Yakalandığı ve eşyaları sakladığı adresteki aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait Şarjör, 1 adet barkod okuyucu terminal, 3 adet televizyon, 2 adet tablet bilgisayar, 4 adet tıraş makinası, 750 paket sigara, çok sayıda farklı marka ve fonksiyonlarda elektronik eşya ele geçirildi. Şüphelinin, 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', ve 'basit yaralama' suçlarından çok sayıda poliste kaydının olduğu tespit edildi. 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin bir markette yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin marketten malzeme çaldığı görülüyor. 

- İstanbul
Kadıköy'de 7 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada
Kadıköy'de 7 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada
Kadıköy'de 7 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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