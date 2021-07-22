Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu

Son dakika: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlığın peşinden gittiği ormanlık alanda bir daha kendisinden haber alınmayan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Onur Eker olayında kahreden haber geldi. İki gün önce bayram nedeniyle dedesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına giden Onur Alp Eker, dedesiyle birlikte kurbanda kesmek için koyun almaya gitti. Dönüş yolunda koyunu kaçıran ikili, ormanlık alana doğru koyunu takip etti. Ancak Onur Eker, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

GEÇ SAATLERE KADAR ARANDI

Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamadı. Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Ancak yine Onur'un izine rastlanmadı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Onur Alp Eker'i arama çalışmalarında kahreden haber, akşam saatlerinde geldi. Bölgeden aktarılan ilk bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi, 20 yaşındaki Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Eker'in nasıl ve neden öldüğüyle ilgili henüz net bir bilgi yok.