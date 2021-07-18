Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri

Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri açıkladı.

17-25 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, yurt genelinde huzur ve güven içerisinde geçmesi maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazalarının Önlenmesi" konulu genelgeler de göz önünde bulundurularak, Kurban Bayramı öncesi, esnası ve sonrasında Jandarma birliklerince alınacak emniyet tedbirleri planları oluşturuldu. Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada:

"Özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalarda alınan tedbirler arttırılmış olup, Kurban Bayramı tatili süresince 37 bin 787 Asayiş Timi, 646 Motosikletli Jandarma Asayiş Timi, 18 bin 756 Jandarma Trafik/ Jandarma Motosikletli Trafik Timi, bin 743) JASAT Timi, bin 612 Jandarma Komando Unsuru/Timi, 610 TEM Unsuru, 846 KOM Unsuru, 944 İstihbarat Unsuru ve bin 546 köpek unsuru olmak üzere 217 bin 293 jandarma personelinin görev yapacak. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava taşıtları da (helikopter, drone) trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarındaki denetimlerde etkin olarak kullanılacak. Kurban Bayramı süresince trafik yoğunluğunu havadan takip etmek ve alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara-Bolu güzergahında Anadolu Otoyolu ve D-750 Devlet Karayolu üzerinde, jandarma helikopteri ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmiş, Anadolu Otoyolu Gerede kavşağı bölgesinde yoğun araç trafiği olduğu gözlemlenerek, havadan denetim faaliyetleri sonucunda görevli ekiplere gerekli talimatlar verilmiştir.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, helikopter ile havadan denetim sonrasında, Jandarma Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer, Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Jandarma Trafik Daire Başkanı J. Albay Özgür Taşcı ile birlikte, Bolu İli Mengen İlçesinde Jandarma ve Emniyet birimlerinin beraber görev yaptığı bir yol kontrol noktasında icra edilen trafik denetimlerini yerinde incelemiş, durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarımıza trafikte uyulması gereken kurallar hakkında tavsiyelerde bulunmuş, kurallara uymalarını hatırlatmış, araç sürücülerine ve yolculara hediyeler vererek bayramlarını kutlamıştır."

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Alper Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığından Kurban Bayramı tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 21:02:20. #1.14#

title