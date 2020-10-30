Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli
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Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli

30.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:48

Son dakika: AFAD, İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır" uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in bazı ilçelerinde binalar yıkılırken, AFAD'dan deprem sonrası yeni bir uyarı daha geldi.

"HASARLI YAPILARA GİRİLMEMELİ"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli

3 KİŞİ ENKAZDAN YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Bölgeden gelen son bilgilere göre İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli

3 BİNA TAMAMEN YIKILDI, 10 BİNA HASARLI

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yaptığı son açıklamada, 3 binanın tamamen çöktüğünü söyledi. Sandal, 10 binada da hasar olduğunu bildirdi.

Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli
Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli

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